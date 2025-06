Matera(FdI): "Efficientamento energetico, fondi per 38 Comuni sanniti" Ecco i centri del Sannio interessati dal finanziamento

"Ancora una volta giungono importanti riscontri per i Comuni del territorio sannita. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con decreto numero 172 di oggi, 4 Giugno, ha ammesso a finanziamento diverse progettualità afferenti a ben 38 realtà della provincia di Benevento. Un passaggio che salutiamo con estremo compiacimento".

Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera nel prendere notizia direttamente da fonti ministeriali delle risorse riconosciute, nel dettaglio, ai Comuni di Circello, Castelpoto, San Bartolomeo in Galdo, San Martino Sannita, Montefalcone Val Fortore, Tocco Caudio, Paolisi, Pesco Sannita, Pago Veiano, San Marco dei Cavoti, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Dugenta, Torrecuso, Foiano di Valfortore, Fragneto Monforte, Forchia, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Paduli, Pannarano, Pietrelcina, Pontelandolfo, San Giorgio la Molara e San Leucio del Sannio.

Ed ancora a quelli di San Nicola Manfredi, Morcone, Reino, Castelpagano, Cautano, San Nazzaro, Airola, Apice, Apollosa, Arpaia, Bonea e Bucciano.

Si tratta di fondi che consentiranno di riqualificare dal punto di vista energetico, efficientedandoli, edifici di proprietà delle Amministrazioni comunali.

"Ringrazio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Sottosegretario Claudio Barbaro con la dirigenza e gli uffici, per lo sforzo e l'impegno profusi. Si tratta di attività preziose che permetteranno di riqualificare il patrimonio ed abbattere i consumi energetici, con conseguente beneficio per l'ambiente, e la spesa. Il Governo Meloni si sta mostrando particolarmente attento e sensibile al tema della sostenibilità laddove è anche da precisare come l'80% delle risorse disponibili siano state destinate alle regioni meno sviluppate. Plauso va anche alle Amministrazioni comunali e alle relative strutture che - chiude Matera - hanno colto questa possibilità legata ai fondi esterni mostrando puntualità e sensibilità rispetto all'argomento".