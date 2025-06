Parco nazionale Matese. Barone: Sede sia assegnata in uno dei comuni del Sannio "Non dimentichiamo che al Paleolab di Pietraroia è ospitato Ciro"

“La provincia di Benevento deve rivendicare la sede legale del Parco Nazionale del Matese. La sede dell’ente dovrà essere individuata in uno dei comuni sanniti ricadenti nel perimetro del Parco nazionale. Auspico e spero che i parlamentari, i consiglieri regionali, il presidente della Provincia e tutte le istituzioni locali si impegnino affinché il nostro territorio ottenga la sede del Parco sia in forma provvisoria che definitiva”.

La proposta arriva da Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “La provincia di Benevento è parte del parco del Matese con 14 comuni e una consistente dimensione territoriale, d’altro canto è strategica perché rappresenta la cerniera anche di collegamento tra le regioni Campania e Molise, per cui sarebbe logico ed utile che la sede del Parco Nazionale venisse assegnata ad uno dei comuni sanniti”, aggiunge ancora Barone: “Il territorio sannita ricadente nel Parco è ricco di storia affascinante, di bellezze, di un’ambiente straordinario e ultimo ma non per ultimo, al Paleolab di Pietraroia è ospitato Ciro, il piccolo dinosauro famoso in tutto il mondo. Mi auguro soltanto che su questa proposta della sede del Parco ci sia la più ampia condivisione”, conclude il dirigente della Lega.