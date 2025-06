Pd sannita a Roma in piazza per Gaza Cacciano: partecipazione straordinaria per dire basta al massacro dei Palestinesi

Il Partito democratico Sannita ha messo a disposizione un Pullman per la manifestazione ‘In Piazza per GAZA’ in corso a Roma, nella simbolica piazza San Giovanni.

Oltre 300mila partecipanti per l’immediato cessate il fuoco, solidarietà al popolo palestinese e secca condanna dei crimini del governo di Netanyahu.

“Una partecipazione straordinaria per dire basta al massacro dei Palestinesi e alle complicità di alcuni governi occidentali. In piazza c’è l’Italia che non tace o volta lo sguardo altrove come fa il governo Meloni. Dovremmo da subito pretendere la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele per palese violazione dei principi fondativi dell’Europa. Sarebbe un segnale di estremo valore politico nonché di sostegno all’opposizione democratica interna ad Israele stesso" - ha dichiarato, Giovanni Cacciano, Segretario PD Sannio