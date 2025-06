Forza Italia. Ciclo di incontri con ordini e categorie professionali “La politica non è uno show, ma impegno, presenza, ascolto”

“Impegno, presenza, ascolto. Sono i tre pilastri della politica in cui credo. Non basta fare promesse durante le campagne elettorali: bisogna esserci, ogni giorno, con responsabilità e condivisione. Questa campagna d’ascolto è un metodo messo in campo da quando sono stato eletto: incontrare chi lavora, chi amministra, chi rappresenta categorie e territori”.

Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia Benevento, presentando il ciclo di incontri territoriali previsti per i mesi di giugno e luglio.

Gli appuntamenti

La campagna d’ascolto riprenderà il via lunedì 9 giugno alle ore 11.00 con l’incontro con l’Ordine degli Infermieri, per poi proseguire giovedì 12 giugno alle 17.30 con le Associazioni Agricole.

Domenica 15 giugno Rubano sarà ad Airola alle ore 17.00 per l’evento “La Valle Caudina guarda al futuro” e a seguire, alle 18.30 a Durazzano, per l’inaugurazione della sede di Forza Italia in via Annunziata n.33.

Sabato 21 giugno, doppio appuntamento con i territori: alle 16.30 a Calvi, incontro con militanti e amministratori comunali presso il Bar Pub New Life in via Roma n.62; e alle 17.30 a San Giorgio del Sannio, Congresso cittadino in piazza IV Novembre, nell’ex casa comunale.

Lunedì 23 giugno alle ore 10.00, spazio al confronto con le Associazioni e i Comitati per il Diritto alla Salute, mentre lunedì 30 giugno alle 16.00 è previsto un incontro istituzionale con Ance – Confindustria Benevento.