Terzo mandato? Troppa confusione. Ma centrosinistra si suicida a ogni elezione

“Terzo mandato? Troppa confusione”. A margine del voto per il referendum Clemente Mastella commenta l'apertura di Fratelli d'Italia che sta già sparigliando le carte.

“Vedo che nel centrodestra c'è chi è d'accordo e chi è contro, quindi se non sono compatti loro diventa difficile esprimere una ragione plausibile per la quale, dopo che ci si è riferito alla Corte Costituzionale, si scelga un'altra strada che favorirebbe gli interessi di Zaia e altri. E dovrebbe valere per tutti, governatori e sindaci. Non si decide così, insomma. Ma la vedo ancora abbastanza confusa”.

Poi spiega “Non so se questo espediente sia un tentativo da parte della Meloni, attraverso il suo responsabile organizzativo, di creare problemi al centrosinistra. Certo se dovesse esserci il terzo mandato è ovvio che le richieste di De Luca saranno più forti. Però credo che Schlein non tornerà indietro: vuole l'intesa con i 5 stelle. Insomma, vanno avanti perseguendo un disegno politico”.

E ancora “Però ho sempre detto che anche le squadre più modeste, e in questo caso potrebbe essere il centrodestra, possono vincere il campionato se gli altri subiscono una flessione. E potrebbe essere il caso della Campania qualora ci fosse una forma di contrasto netto tra De Luca e il centro-sinistra. Però la vicenda è tutta giocata all'interno del centro-sinistra. Una cosa paradossale: cioè pur avendo i numeri in Italia per arrivare a maggioranza il centrosinistra si suicida ogni volta che si fa un'elezione”.