NdC: "Regionali? Candidatura sarà condivisa e collegiale" Attendiamo definizione del quadro regionale

"Alle Regionali del prossimo autunno NdC sarà forza politica determinante. E' questo il dato certo. Così come la grammatica politica elementare impone di attendere, con serietà, la definizione delle coalizioni, delle condizioni politiche che le determinano anche e soprattutto sui territori e del candidato presidente, tema sul quale si assiste ad una riapertura della possibilità del terzo mandato per i governatori in carica. Elemento quest'ultimo, come tutti capiscono, non certo ininfluente", lo scrive in una nota la segreteria provinciale di NdC.

"Quanto al tema del candidato al Consiglio regionale non è stata assunta alcune decisione in seno alla comunità di donne e uomini di NdC. Sarà una decisione collegiale e condivisa: saremo attenti al territorio, alla classe dirigente e alla società, a prescindere da voci, boatos e chiacchiericci. Sceglieremo, quando sarà il momento, in maniera intelligente", conclude la segreteria provinciale NdC.