Trasporti. Rubano a Lega: non siamo ancora in campagna elettorale - VIDEO Mancata riapertura ferrovia Benevento-Napoli. "Recepito istanza del sindaco Mastella per territorio"

“Da parte mia e come prassi della buona Politica per un territorio ho solo recepito un'istanza del sindaco Clemente Mastella affinchè il ministero dei Trasporti interceda con la competente Regione per risolvere la questione al di là dei colori politici ed esclusivamente per il bene dei cittadini. E per questo mi meraviglio che qualche partito alleato la butti in 'caciara' aprendo il dibattito elettorale oggi”.

Così il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano mette l'accento sull'annosa vicenda della mancata riapertura della linea ferroviaria Benevento – Napoli via Valle Caudina – e in qualche modo si dice meravigliato dopo la risposta della Lega Salvini premier dopo che il sindaco Mastella aveva auspicato un intervento del ministero per i Trasporti per chiarire la vicenda. Richiesta accolta e rilanciata dallo stesso Rubano “nonostante io resti un oppositore di Clemente Mastella. Ma qui ci sono in gioco gli interessi di un'intera comunità e la Politica non c'entra” ha più volte rimarcato il deputato azzurro che chiarisce: abbiamo recepito l'istanza del sindaco Mastella per risolvere un problema che sappiamo bene sia della Regione. Intanto oggi abbiamo presentato un'interrogazione Parlamentare".

LE DICHIARAZIONI NEL VIDEO