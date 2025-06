Treni Benevento-Roma, Mastella: sull'efficienza ferroviaria Salvini da bocciare Il sindaco: mi segnalano ritardi e cancellazioni

"Mi segnalano cancellazioni e ritardi sulla tratta Benevento-Roma. I pendolari mi contattano spesso, nonostante i sacrifici delle maestranze e di chi lavora nelle aziende ferroviarie del Paese, per segnalarmi disagi, oltre che costi troppo alti dei ticket. Nella rigida selezione, tutta particolare, di cui dice di occuparsi il ministro Salvini credo che questi problemi debbano giocoforza rientrare. O almeno spero di sì. Dal termometro degli umori che registro come Sindaco e da una lettura delle agenzie degli ultimi mesi, sull'efficienza del trasporto ferroviario il ministro leghista non ha certo brillato, tutt'altro", lo scrive in una nota il leader di Noi di Centro e sindaco di Benevento Clemente Mastella.