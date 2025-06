Terzo mandato, Rubano: "Se si estende per governatori, allora anche per sindaci" Opportuno aprire una riflessione su questo ed estendere anche ai comuni con più di 15mila abitanti

“La discussione sul terzo mandato per i presidenti di regione non tiene conto delle diverse regole in vigore per i sindaci".

A chiederlo Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Benevento che rimarca: "Forse sarebbe opportuno aprire una riflessione franca e sincera su questo e estendere anche ai comuni con più di 15.000 abitanti la possibilità del terzo mandato. Se si parla di terzo mandato come espressione di democrazia, se e quanto varrà per i governatori dovrà valere anche per tutti i sindaci. Se a gran voce si chiede maggiore flessibilità per governatori, allora la si conceda anche ai sindaci”.