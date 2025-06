Trasporti ferroviari, De Longis: "Ennesimo taglio Benevento resta fuori" "Serve un intervento urgente a tutela di tutti quei cittadini pendolati, studenti e lavoratori"

"A partire da domenica 15 giugno e fino al 15 dicembre andrà in vigore l’orario estivo di Trenitalia. Una serie di tagli che influiranno sui collegamenti in partenza e in arrivo a Benevento, città già di per se marginalizzata durante tutto il resto dell’anno. La situazione diventa ora ancora più critica, dal momento che Trenitalia, a causa dei noti lavori per la nuova linea ‘alta velocità’, si trova spesso a cancellare corse o in alcuni casi sostituirle con il bus".

Così in una nota Raffaele De Longis, consigliere comunale e consigliere provinciale del Partito Democratico.

"Un caos totale che coinvolge numerosi studenti e lavoratori che ogni giorno dovrebbero spostarsi da Benevento a Napoli e viceversa, con l’unico treno al mattino che termina la sua corsa a Caserta dove poi è previsto un bus sostitutivo - ha rimarcato il consigliere De Longis -. Non va meglio il pomeriggio quando l’ultima corsa verso Napoli è poco dopo le 17, dopodichè gli unici collegamenti sono tramite bus con le corse che terminano alle 18:30.

Un vero e proprio isolamento rispetto a Napoli con una difficoltà di collegamento tramite linea ferroviaria che è ormai chiaro ed evidente. Assurdo pensare che di questi lavori sulla tratta ‘alta velocità’, a farne le spese siano solo i treni e i pendolari regionali, mentre Frecce e Italo da e verso Roma non subiscono alcun taglio.

Serve un intervento urgente a tutela di tutti quei cittadini pendolati, studenti e lavoratori, che quotidianamente si trovano a dover far fronte con i disagi dovuto alla mancanza di un collegamento ferroviario, anche in virtù dell’ormai ‘storica’ chiusura della linea Eav via Cancello.

E’ dovere delle istituzioni - conclude - porsi quali garanti degli interessi del territorio e della cittadinanza tutta, a maggior ragione su un tema così delicato quale quello dei trasporti e del collegamento con Napoli, fulcro indiscusso e riferimento sia per studenti che per lavoratori".