Matera, doppia proposta a Ministro Salute: aumento indennità medici e infermieri Per pronto soccorso e rianimazione. Proposta anche la rotazione

"Ringrazio il Ministro Schillaci e il Sottosegretario Gemmato per l'importante lavoro svolto fino ad oggi, nonostante le enormi problematiche ereditate in Sanità. Grazie a questo Governo, infatti, si sta intravedendo la luce in fondo al tunnel".

Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera intervenuto nella mattinata odierna nella sala del Senato in replica alla risposta del Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, alla interrogazione presentata dallo stesso Matera sulla condizione dei medici e dei sanitari nei Pronto Soccorso.

"Mi sono dichiarato soddisfatto della risposta - ha sottolineato Matera - cogliendo l’occasione per richiamare l’attenzione sulle gravi difficoltà in cui versano gli apparati sanitari, in particolare nelle aree interne come la provincia di Benevento, dove il Pronto soccorso di Sant’Agata de' Goti resta aperto solo ad ore con conseguente compromissione della tutela del diritto alla salute, nel caso di specie chiaro riflesso dell'approssimazione anche in fatto di politica sanitaria da parte della Regione Campania".

Nel contesto del personale intervento, altresì, il Senatore sannita ha ricordato l’impegno costante che il Governo Meloni porta avanti da tre anni sul tema Sanità e che si traduce anche in sempre maggiori stanziamenti in sede di bilancio di previsione dello Stato. I dati parlano, infatti, di un incremento del personale nel 2023, rispetto al 2022, di 5.000 unità e di oltre 15.000 stabilizzazioni. Nelle tre leggi di bilancio approvate dall'attuale Esecutivo, ancora, l'incremento reale del Fondo sanitario nazionale è arrivato a 136 miliardi, con ulteriori aumenti previsti nei prossimi anni.

"La situazione richiede ulteriori sforzi - commenta tuttavia Matera - soprattutto, come prima detto, per risolvere le criticità in alcune regioni o nelle aree interne, come quelle campane".

In tale ottica, il parlamentare ha avanzato due proposte al vaglio del Governo, una relativa all'aumento della retribuzione per i medici e infermieri impiegati nei reparti di emergenza/urgenza, ovvero Pronto Soccorso e Rianimazione, e l’altra circa l'adozione di un sistema di rotazione per il personale sanitario in tali strutture, proposte che - ha annotato Matera - "potrebbero incentivare e migliorare quelle categorie di medici più sacrificate e meno valorizzate".

"Con i vertici del Ministero - ha chiuso poi l'esponente di Fratelli d'Italia facendo riferimento ad un focus più strettamente locale - abbiamo concordato un’analisi specifica e approfondita sulla situazione sanitaria nel Sannio.

Nel frattempo, auspico il massimo impegno da parte dell’Esecutivo e degli apparati del Ministero per affrontare con tempestività questa emergenza".