Ripristinato collegamento ad alta velocità delle 7.13 tra Benevento e Roma Barone: ancora una volta il ministro Salvini dimostra grande attenzione per il Sud

"La notizia, data dal ministero delle Infrastrutture in risposta ad una interrogazione parlamentare, che il collegamento ad alta velocità delle 7.13 tra Benevento e Roma è stato ripristinato, è sicuramente molto positiva per il territorio, per pendolari e viaggiatori".

Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. "Ancora una volta il ministro Salvini dimostra grande attenzione per il Sud, il Sannio e le aree interne", conclude Barone.