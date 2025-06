Provincia. Rubano (Fi) ha incontrato presidente Lombardi: attendiamo riscontri Riunione anche con le associazioni degli agricoltori: serve un tavolo permanente

Giornata di incontri istituzionali e tematici per Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia, impegnato oggi in un doppio confronto: con il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, alla Rocca dei Rettori, e con i rappresentanti delle organizzazioni agricole: CIA, Coldiretti e Confagricoltura.



Nel primo pomeriggio l’incontro con il presidente della Provincia, Nino Lombardi. “È stato un incontro doveroso - ha rimarcato Rubano - per sollecitare iniziative precedentemente presentate (una su tutte la dotazione di un software per la viabilità), e per formalizzarne altre sollecitate dalla base e dagli amministratori del partito. Alla luce del sole e senza inciuci. Ringrazio il presidente Lombardi per la disponibilità. Auspichiamo che, a seguito di una opportuna istruttoria, possano esserci anche dei riscontri concreti e positivi per il territorio.

Forza Italia - ha ricordato il deputato azzurro e sindaco di Puglianello - resta all’opposizione dell’attuale maggioranza in Provincia, in coerenza con il mandato elettorale ricevuto, ma non per questo si sottrae al dovere di collaborare su questioni che riguardano il Sannio. Il confronto istituzionale è parte del nostro metodo, non una concessione.”

Rubano ha poi aggiunto: “La sinergia istituzionale è sempre stata il mio stile e quello di Forza Italia. Mai ci siamo sottratti al confronto con le istituzioni, né abbiamo fatto mancare il nostro contributo quando si è trattato di portare avanti istanze per il territorio. Questo è ciò che siamo chiamati a fare quando riceviamo la fiducia dei cittadini. Le dinamiche politiche vengono dopo: prima viene il dovere di rispondere ai bisogni del territorio”.

L'incontro con le associazioni degli agricoltori

Nel pomeriggio, Rubano ha poi incontrato, presso la sede provinciale di Forza Italia i rappresentanti delle organizzazioni agricole alla presenza dei consiglieri provinciali Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini e del responsabile provinciale del Dipartimento Agricoltori, Sebastian Limata.

“Abbiamo apprezzato la disponibilità dell’on. Rubano all’ascolto e al confronto – hanno dichiarato i rappresentanti delle organizzazioni, Gennaro Masiello (Coldiretti), Gianmarco Pozzuto (Confagricoltura), Giuseppe Pica e Eliana Agostinelli (CIA) –. È stato un incontro utile per rappresentare le priorità e le criticità del comparto agricolo, e per porre le basi di un dialogo istituzionale proficuo. Quella di Francesco è un’intuizione importante: recuperare una relazione stabile con il territorio è fondamentale, e la metodologia del Tavolo permanente ci sembra uno strumento utile per affrontare le tematiche che nei prossimi mesi e anni metteremo in campo. Consentirà di comprendere come intervenire concretamente e con quale visione”.

“Ho ascoltato con attenzione le istanze delle organizzazioni agricole, che rappresentano un comparto strategico per il nostro territorio. Porterò le loro priorità nelle sedi istituzionali competenti, con l’impegno a trasformare le esigenze espresse in azioni e risposte normative. Il dialogo con chi vive quotidianamente il mondo del lavoro e dell’impresa agricola è fondamentale per la buona politica. Durante l’incontro, è emersa la proposta – condivisa da tutti i presenti – di istituire un Tavolo permanente per le politiche agricole, da proporre al Presidente della Provincia. Il tavolo, coordinato dal presidente della Provincia, che, nostro avviso, dovrà coinvolgere necessariamente la deputazione regionale e provinciale, il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, le associazioni del comparto e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, con l’obiettivo di affrontare in maniera sistematica le criticità del settore e costruire proposte concrete.

Temi centrali del confronto saranno: le infrastrutture agricole (con particolare attenzione alla diga di Campolattaro), l’area del Parco Nazionale del Matese, e i finanziamenti all’agricoltura. Il Tavolo – ha sottolineato Rubano – dovrà farsi carico della responsabilità di assumere una posizione unitaria e forte, nell’interesse di tutti, senza steccati o distinzioni partitiche e interessi elettorali”