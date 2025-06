Alta velocità, Rubano (FI): "Ripristinato Frecciarossa delle 7.13" ll deputato sannita “Dal Ministero riscontro positivo alla mia interrogazione"

“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha risposto alla mia interrogazione parlamentare: il Frecciarossa in partenza da Benevento alle ore 7.13 è stato ufficialmente ripristinato”

Lo annuncia il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, riferendosi alla comunicazione ricevuta il 6 giugno dal Ministro Salvini.



“Si tratta – prosegue Rubano – del treno Frecciarossa 9620, che parte da Foggia alle 6.10, ferma a Benevento alle 7.13, a Caserta alle 8.03, arriva a Roma Termini alle 9.15 e prosegue fino a Milano Centrale. Un collegamento strategico per studenti, pendolari e viaggiatori, che torna a collegare in modo rapido e diretto il Sannio con la Capitale e il Nord Italia”.