Verga aderisce alla Lega Sarà responsabile delle relazioni istituzionali

La Lega Salvini Premier della provincia di Benevento annuncia l’adesione al partito del professore Antonio Verga, già commissario provinciale dell’Udc, già presidente del Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento e presidente della Pro Loco città di Benevento, con un trascorso di importanti impegni politici, culturali e sociali.

“La scelta di aderire alla Lega Salvini Premier è legata principalmente all’antica amicizia con la famiglia Barone e senza alcun indugio quando Luigi mi ha chiamato per sostenere la sua candidatura ho subito risposto positivamente; e per dare maggiore forza ho accettato di iscrivermi alla Lega. D’altro canto in passato abbiamo anche lavorato assieme al segretario provinciale Bocchino”, ha spiegato il professore Verga. Luigi Barone è molto soddisfatto della nuova adesione: “Con l’ingresso del professore Verga il partito beneventano e sannita si arricchisce di una importante professionalità. Sono sicuro che l’amico Antonio darà un contributo importante per la crescita e il radicamento della Lega nel Sannio grazie alle tante sue conoscenze professionali e politiche”. Contento anche il segretario provinciale Luigi Bocchino: “Con Antonio abbiamo avuto già modo di collaborare, la sua adesione alla Lega apporta un valore aggiunto al partito”. Il professore Verga entrerà nell’esecutivo provinciale del partito e si occuperà di relazioni istituzionali.