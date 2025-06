Sinistra italiana Benevento: Mollica eletta segretaria In città l'assemblea provinciale

L’Assemblea provinciale di Sinistra Italiana, tenutasi a Benevento il 12 giugno e presieduta dal responsabile organizzativo regionale Andrea De Simone, ha visto la presenza di tanti iscritti e simpatizzanti. I diversi interventi hanno dato luogo ad un dibattito che ha affrontato molti temi, dalle ragioni del mancato raggiungimento del quorum sui quesiti referendari, al confronto sui tanti problemi con cui è costretta a fare i conti la nostra comunità, dovuti in massima parte ad una politica autoreferenziale, distante dai bisogni delle persone e chiusa ad ogni istanza di partecipazione. Hanno dato il loro contributo alla discussione anche i giovani Tancredi Marotta e Amedeo Aula, del coordinamento regionale dell’Unione Giovani di Sinistra Italiana. A conclusione dell’ampio e dinamico confronto, l’Assemblea ha eletto all’unanimità Anna Maria Mollica Segretaria del Circolo di Benevento, la quale, nel ringraziare per la fiducia che le è stata accordata, si è detta onorata di coordinare un gruppo tanto motivato e composito, che coniuga l’esperienza degli adulti con la passione e l’impegno di molti giovani, in un ponte fra generazioni che può considerarsi il vero sale della democrazia. Si è deciso di partire dai bisogni delle persone, mettendosi in ascolto delle loro esigenze in un percorso il più possibile condiviso e partecipato. Si è quindi proceduto alla costituzione del Direttivo, che è risultato così composto: Gianfelice Fusco, Ovidia Petruc, Giulio Varricchio, Filippo Finozzi, Antonia Travaglione, Arnaldo Pedicino, Domenico Amodio, Vincenzo D’Amelia, Enzo Parziale, Rocco Vetrone, Antonio Bruno Romano.