S.P.30, Iachetta: "Attenzione viabilità Calvi-Apice. Presentata interrogazione" L'annuncio del Consigliere Provinciale di Forza Italia

“È necessario mantenere alta l’attenzione sulla Strada Provinciale 30, che collega i comuni di Calvi e Apice, e che da tempo presenta condizioni critiche che meritano interventi adeguati per garantire sicurezza e piena percorribilità.”

Lo dichiara Anna Iachetta, Consigliere Provinciale di Forza Italia, a seguito della presentazione di una interrogazione formale rivolta al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per avere aggiornamenti puntuali sulla programmazione e sull’avvio di eventuali lavori di ripristino.

“Durante l’incontro istituzionale dello scorso 12 giugno, alla presenza dell’onorevole Francesco Maria Rubano, abbiamo condiviso con il Presidente Lombardi alcune tra le principali urgenze infrastrutturali della provincia, tra cui proprio la S.P. 30. Un tratto che, anche a causa del tempo e degli agenti atmosferici, risulta oggi caratterizzato da dissesti, frane e carenze di segnaletica che generano disagi e potenziali rischi per gli utenti.”

Nell’interrogazione, la consigliera Iachetta ha chiesto:

1. Quali interventi siano stati pianificati e quali fondi eventualmente già stanziati per la S.P. 30;

2. Quali siano i tempi previsti per l’avvio degli interventi;

3. Quali siano, eventualmente, le cause dei ritardi accumulati.



“Confido nella disponibilità del Presidente Lombardi a fornire risposte puntuali entro i termini previsti dal Regolamento e ad attivare, nei tempi utili, ogni azione utile al miglioramento delle condizioni della strada. Il nostro obiettivo è risolvere le criticità del territorio con senso di responsabilità “, conclude Iachetta.