Mario Ferraro aderisce a Fratelli d’Italia Matera: un segnale importante per tutto il nostro territorio

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia accoglie con entusiasmo l’adesione dell’architetto e imprenditore Mario Ferraro, figura di spicco del tessuto economico sannita e già alla guida per nove anni dell’Ance Benevento.

Professionista stimato e imprenditore di seconda generazione, Ferraro rappresenta un punto di riferimento per il mondo delle costruzioni e delle libere professioni, portando con sé una visione concreta e moderna dell’impresa e dello sviluppo del territorio.

“La mia scelta di aderire a Fratelli d’Italia – dichiara Mario Ferraro – nasce dalla convinzione che questo partito rappresenti oggi l’unica forza politica in grado di interpretare con serietà e pragmatismo le esigenze della vasta rete di imprese, professionisti e lavoratori autonomi che costituiscono la spina dorsale dell’economia nazionale. Ritengo che questa forza politica rappresenti un moderno centrodestra capace di parlare a tutti, con equilibrio e senso di responsabilità, interpretando i diversi interessi dei territori.

Ho avuto modo di conoscere e apprezzare la qualità e la solidità del gruppo dirigente regionale, in particolare il Senatore sannita Domenico Matera, che si distingue per serietà, competenza e forte radicamento nel territorio, così come il Viceministro Edmondo Cirielli e il Senatore Antonio Iannone, personalità di assoluto rilievo e riferimento per la classe dirigente del partito".

A commentare l’ingresso di Ferraro è lo stesso Matera, altresì Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio:

“L’adesione di Mario Ferraro rappresenta un segnale importante per tutto il nostro territorio e per il percorso di crescita e radicamento di Fratelli d’Italia nel Sannio. Mario ha dimostrato nel tempo competenza, equilibrio e spirito di servizio per il territorio. Il suo contributo sarà fondamentale per rafforzare il dialogo tra politica e mondo produttivo sannita. A nome dell’intero Coordinamento provinciale, gli rivolgo il più sincero benvenuto".

Con questa nuova adesione, Fratelli d’Italia si conferma forza politica di riferimento per chi crede in una politica concreta, responsabile e fortemente legata ai bisogni reali delle comunità locali.