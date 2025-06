Forza Italia apre una nuova sede a Durazzano Martusciello: “Benevento esempio di organizzazione in Campania”

È stata inaugurata ieri a Durazzano la nuova sede di Forza Italia, alla presenza dell’eurodeputato e segretario regionale Fulvio Martusciello, del deputato e segretario provinciale Francesco Maria Rubano, del vice segretario provinciale Sandro Crisci, della sindaca Lina Grasso e di numerosi amministratori locali.



L’iniziativa è stata promossa da Sandro Crisci, vice segretario provinciale degli azzurri, in sinergia con la prima cittadina Lina Grasso, dirigente provinciale del partito.

Nel corso dell’evento è stato ufficializzato il nuovo coordinamento cittadino. Segretario è Lorenzo Lanza, affiancato dal direttivo composto dal vice segretario Lino Suriano, da Carmela Abbatiello, Luca Abbatiello, Giuseppe Abbatiello, Aniello Abbatiello e Ida Iadevaia, giovane esponente del gruppo azzurro.



“Benevento è un esempio di organizzazione sul territorio – ha dichiarato Martusciello – grazie alla guida di Francesco Maria Rubano, che rappresenta un riferimento saldo per il partito e per i territori anche in Parlamento”.



“L’apertura della sede a Durazzano è il frutto di un lavoro costante e condiviso - ha commentato Rubano - Ringrazio Sandro Crisci, Lina Grasso, i nostri amministratori e la comunità di Durazzano per l’impegno e la grande partecipazione. Forza Italia continua a crescere, radicandosi sempre più nelle comunità e costruendo una presenza capillare nel Sannio. Durazzano e’ un comune che ha determinato risultati importanti negli ultimi anni e a cui riserviamo una forte attenzione”.