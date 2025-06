Ferrovia Napoli - Bari, completata seconda galleria del lotto Telese - Vitulano Fuschini (FI): “Opera avanza, Governo impegnato nel rilancio delle aree interne”

“La notizia del completamento della seconda galleria nel lotto Telese-Vitulano della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari segna un ulteriore passo in avanti verso un’infrastruttura strategica, destinata a rivoluzionare la mobilità e lo sviluppo del nostro territorio.”

Lo dichiara Vincenzo Fuschini, capogruppo di Forza Italia in Provincia, commentando l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Limata e l’avanzamento degli scavi oltre il 70% nel tratto Telese-Vitulano.

“Il parlamentare sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, sta seguendo con attenzione l’iter dell’opera anche attraverso il costante confronto con il sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante. È un’ulteriore dimostrazione dell’impegno del Governo di centrodestra per il rilancio infrastrutturale del Mezzogiorno e per l’inclusione delle aree interne nel grande circuito dell’Alta Velocità.”