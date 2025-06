"Province, positive parole del Ministro Piantedosi sul ritorno al voto popolare" Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania

"Le parole del ministro Piantedosi all'assemblea dell'Upi Toscana sull'approvazione di una nuova legge sulle province entro l'estate o al massimo per settembre rappresentano un segnale concreto, in linea con la richiesta e la proposta della Lega, per restituire dignità alle province attraverso l'elezione diretta del presidente e del consiglio". Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania.

"È indispensabile ridare la parola ai cittadini riproponendo le province come enti di primo livello e nello stesso tempo, così come ha giustamente sostenuto il ministro Piantedosi, bisogna anche ristrutturare il sistema di finanziamento", aggiunge Barone che conclude: "il ritorno al voto popolare è molto importante perché riavvicina gli elettori alle istituzioni".