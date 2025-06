Rubano: rinnovo contratto sanità conferma serietà governo "La firma accordo per il rinnovo del contratto del comparto sanità è un passo concreto"

“La firma dell’accordo per il rinnovo del contratto del comparto sanità è un passo concreto e di grande rilevanza che conferma la serietà con cui il governo, e in particolare il ministro Paolo Zangrillo, affrontano le sfide della pubblica amministrazione”. Così in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Rubano.

“Un risultato – prosegue - che premia l’ascolto avviato sul territorio, il confronto costruttivo e la volontà politica di valorizzare il lavoro di oltre mezzo milione di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, tra cui infermieri, tecnici e operatori non dirigenti. Forza Italia sostiene con convinzione questo approccio fondato su una visione moderna della PA: non solo aumenti retributivi significativi – 172 euro al mese - e tutele concrete per il personale sanitario, ma anche misure innovative per il benessere dei lavoratori, come il supporto psicologico, i buoni pasto per chi lavora da remoto e il patrocinio legale gratuito. Si tratta di un modello di efficienza e rispetto verso chi garantisce ogni giorno servizi essenziali ai cittadini. Il merito va anche alla capacità di pianificazione dimostrata con l’avvio immediato delle trattative per il triennio successivo, sostenuto da risorse già stanziate. Questo è il modo di operare che Forza Italia promuove: una pubblica amministrazione efficace, attenta alle persone e capace di rispondere ai bisogni del Paese reale”, conclude.