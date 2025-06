Forza Italia, Cataudo: "Intervento di Tajani segno di attenzione per il Sannio" "Stiamo costruendo un centro solido”

“Le dichiarazioni del vicepremier e segretario nazionale Antonio Tajani espresse al congresso cittadino di Forza Italia a San Giorgio del Sannio è un riconoscimento importante per il lavoro portato avanti nel nostro territorio. È la conferma che Benevento e il Sannio sono al centro dell’agenda politica nazionale del partito”. Così in una nota Claudio Cataudo, vice segretario provinciale di Forza Italia e sindaco di Ceppaloni.

Forza Italia, Cataudo: un’alternativa vincente, anche in vista delle prossime elezioni regionali

“Un plauso – prosegue – va a Francesco Maria Rubano, che con serietà e coerenza guida in modo instancabile un processo politico inclusivo, capace di attrarre energie nuove, forze civiche, moderati e centristi. Forza Italia nel Sannio è oggi l’unica forza politica che sta ampliando il perimetro di interlocuzione per costruire un centro solido, radicato, in grado di parlare a una vasta area di elettorato. E lo fa con contenuti, presenza sui territori e spirito di squadra. È da qui che si parte per costruire un’alternativa vincente, anche in vista delle prossime elezioni regionali. Perché – conclude Cataudo – si vince al centro”.