Martusciello e Rubano: "Le donne in Forza Italia non una quota ma protagoniste" A Montesarchio il convegno promosso da Anna Iachetta (Azzurro Donna)

Sala consiliare gremita a Montesarchio per il convegno “Antifragili – oltre la resilienza”, promosso da Azzurro Donna Forza Italia, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, educativo, imprenditoriale e sociale.

Soddisfatta Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna: “Abbiamo scelto di portare nel dibattito pubblico il tema dell’antifragilità perché oggi non basta resistere: serve trasformare ogni crisi in una spinta verso la consapevolezza, la libertà, il cambiamento. Azzurro Donna continuerà a essere spazio politico, umano e culturale in cui le donne possano riconoscersi e far sentire la propria voce”.

Presente il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano: “L’antifragilità non è solo una dimensione personale, ma anche una responsabilità collettiva. Le istituzioni devono imparare a reggere l’urto delle sfide contemporanee rafforzandosi, ascoltando e includendo. È anche da qui che passa il rinnovamento del centrodestra. Ringrazio Anna Iachetta e tutto il movimento Azzurro a donna per questo spazio di riflessione condivisa”.

Ha concluso i lavori Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia e capodelegazione al Parlamento europeo: “Il futuro della politica è nella capacità di accogliere la complessità, senza paura della fragilità. Forza Italia continuerà a costruire spazi di confronto come questo, aperti, profondi, dove le donne non sono una quota ma protagoniste di visione e proposta”.

Durante l’incontro sono intervenuti: Carla Ciccarelli, coordinatrice regionale di Azzurro Donna Campania, Lucia Pangaro, coordinatrice regionale di Azzurro Donna Basilicata, Giovanna Mazzone, coordinatrice cittadina di Azzurro Donna Vitulano, Gregorio Prisco, docente ed esperto in processi educativi, Pasqualina Grasso, sindaco di Durazzano, Amelia Cuomo, CEO dell’azienda Pasta Cuomo, Maria Punzo, coach dei valori.