Turismo, Mortaruolo: la Regione approva 80 progetti, il 30 per cento sanniti "Il brand Sannio presente in 21 progetti con circa 3milioni destinati"

“La Regione Campania ha finanziato 80 progetti sugli 84 complessivamente presentati (distribuendo più di 9 milioni e mezzo di euro per gli stessi) nell’ambito della nuova e ambiziosa misura a sostegno dello sviluppo turistico regionale”. Ad annunciarlo il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo.

Sviluppo turistico regionale: i progetti finanziati dalla Regione

“Otto progetti riguardano aggregazioni di comuni interamente sanniti (beneficiari di circa un milione di euro), ulteriori 7 progetti vedono come capofila un comune della provincia di Benevento (altri 840 mila euro) con aggregazioni miste da altre province, mentre in altri 6 progetti che vedono capofila comuni di altre province, figurano comuni del nostro territorio”.

Turismo e il brand Sannio

“Il brand Sannio – evidenzia l'esponente sannita in consiglio regionale - è presente in 21 progetti su 80, quasi il 30% del totale, con circa 3 milioni destinati. Un risultato straordinario, che premia le capacità e la lungimiranza dei nostri amministratori e la qualità progettuale che i comuni sono stati in grado di esprimere”.

Percorsi turistici tematici nelle aree interne



"L’intervento, incardinato nel Piano Strategico Cultura e Turismo 2025, è finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2021-2027), si inserisce nella strategia dell’Accordo per la Coesione siglato con il Governo nazionale e intende sostenere progettualità innovative, inclusive e territorialmente integrate, in grado di valorizzare l’identità culturale, paesaggistica e gastronomica della Campania e delle aree interne. L’obiettivo - spiega Mortaruolo - è favorire la realizzazione di percorsi turistici tematici integrati, capaci di raccontare e promuovere il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico, attraverso un programma unitario di eventi e iniziative che si svolgeranno tra giugno e dicembre”.

Turismo, ecco i progetti sanniti

Gli 8 progetti interamente sanniti sono quelli di Fragneto Monforte (“In volo tra le radici: borghi, arte, cultura e tradizione”) con Baselice, Campolattaro, Pontelandolfo, Moiano e Fragneto l’Abate, Castelpagano (“Sagra dei Funghi Porcini XXVII Edizione. Viaggio nella Valle del Tammaro 2025”) con Santa Croce del Sannio, Morcone, Colle Sannita, Sassinoro e Circello, Castelpoto (“Riverberi Jazz Festival XV Edizione”) con San Nazzaro, Sant’Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita e Pietraroja, Paupisi (“Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada”) con San Lorenzo Maggiore, Ponte, San Lupo, Torrecuso e Vitulano, Ginestra degli Schiavoni (“Benvenuti nel Fortore. Francigena del Sud e Cammini d’Europa IV Edizione”) con San Giorgio La Molara, Castelfranco in Miscano, Sant’Arcangelo Trimonte, Castelvetere in Valfortore e Buonalbergo, Guardia Sanframondi (“Destinazione Sannio: tra filari di vite e vie del Giubileo”) con Castelvenere, Solopaca, Pago Veiano, Pesco Sannita e Pietrelcina, Bucciano (“Sentieri Aperti”) con Bonea, Durazzano, San Salvatore Telesino, Sant’Agata dei Goti e Tocco Caudio e Foiano di Valfortore (“43esima edizione della Festa degli Emigranti. Rotte che si incontrano”) con Reino, Montefalcone di Valfortore, Molinara, San Marco dei Cavoti e San Bartolomeo in Galdo”.



I 7 progetti ad aggregazione mista con capofila comuni beneventani sono Cusano Mutri (“Sagra dei Funghi di Cusano Mutri 45esima edizione. Percorsi di storia e gusto nell’entroterra campano, dal Titerno all’Alto Casertano”) con Faicchio, Casalduni, Foglianise, Gioia Sannitica e Vairano Patenora; Frasso Telesino (“Terre Connesse: patrimoni da vivere tra il Volturno e il Taburno”) con Limatola, Dugenta, Melizzano, Valle di Maddaloni e Castelcampagnano; Arpaise (“Tra lucciole e stelle 22esima edizione”) con Apollosa, Ceppaloni, Chianche, Pietrastornina e San Nicola Manfredi; San Giorgio del Sannio (“Irpinia Terra di Mezzo incontra il Sannio V Edizione”) con Santo Stefano del Sole, Pietradefusi, Montefusco, Salza Irpina e Torrioni; Calvi (“Oltre i sentieri: Raggio di luna su Ponte Appiano”) con Lauro, Montoro, Pietramelara, Quindici e San Potito Sannitico; Apice (“Valle del Miscano. Dalla Via Appia alle Vie del Gusto. Borghi e Cammini per una destinazione sostenibile”) con Casalbore, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Greci e Montaguto e Cerreto Sannita (“Buongiorno Ceramica. Viaggio tra Eccellenze, Arte e Moda”) con San Lorenzello, Cava de’ Tirreni, Ariano Irpino, Grumo Nevano, Postiglione”.



Infine, ci sono altre 6 aggregazioni con comuni capofila di altre province all’interno delle quali figurano uno o più comuni del nostro territorio. Si tratta di Amorosi e Puglianello presenti in “Ruviano in Festa” insieme a Ruviano, Baia e Latina, Dragoni e Sant’Angelo d’Alife, di Airola, Arpaia e Forchia presenti in “Corteo Storico Aragonese XXVIII edizione: Appia Regina Viarum” con Santa Maria a Vico, Cervino e San Felice a Cancello, di Montesarchio, Pannarano e Paolisi presenti in “Illumina la notte ed. 18” con San Martino Valle Caudina, Roccabascerana e Cervinara, di Paduli presente in “I borghi della bellezza. Tra musica, storia, tradizioni ed enograstronomia” con Summonte, Forino, Volturara Irpina, Rotondi e Sant’Angelo a Scala, di Campoli del Monte Taburno presente in “Da porta a porta – Il viaggio di…vino nelle terre dei DOCG della Campania” con Taurasi, Sant’Angelo all’Esca, Fontanarosa, Luogosano e Tufo, e di Telese Terme, presente in “La Fiera della Maddalena” con Caiazzo, Alvignano, Castelmorrone, Formicola e Piana di Monte Verna.

“Tra le altre cose - conclude il consigliere regionale - considerato che risultano all’incirca 424mila euro di risorse non assegnate, è stata anche disposta la riapertura dei termini di presentazione delle istanze: ci sarà tempo fino alle ore 15.00 dell’8 luglio per dar modo a chi non ha partecipato o ha presentato domanda fuori tempo o manchevole di documentazione, di poter rimediare”.