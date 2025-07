Benevento, aumentano le tariffe per i parcheggi: l’opposizione incalza Il Pd: chiediamo con forza che la questione venga approfondita nella competente Commissione Mobilità

"La nuova gestione dei parcheggi a pagamento a Benevento comporterà un aumento delle tariffe delle strisce blu che rappresenta un colpo diretto alle tasche dei cittadini in un momento di particolare difficoltà economica e in un contesto in cui la carenza di parcheggi è un problema quotidiano e ormai cronico".

Così in una nota il gruppo Pd in consiglio comunale a Benevento che tuona: "Una scelta miope e insensibile, che va nella direzione opposta rispetto a ciò che sarebbe auspicabile: ovvero un segnale di vicinanza concreta alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori che ogni giorno si confrontano con il caos della mobilità urbana.

Come gruppo consiliare del Partito Democratico chiediamo con forza che la questione venga approfondita nella competente Commissione Mobilità e Traffico, per fare chiarezza sugli indirizzi futuri dell’amministrazione e capire se vi sia almeno la volontà politica di intervenire per alleviare il disagio dei cittadini, ormai stremati da una gestione inefficace e penalizzante del sistema parcheggi, soprattutto visti i numerosi cantieri aperti che hanno ridotto sensibilmente le aree per il parcheggio.

Ad esempio, nella zona alta il problema è aggravato dalla contemporanea chiusura di piazza Risorgimento e del parcheggio dell'ex Caserma Guidoni (proprietà della Provincia) e dall'eliminazione degli stalli in via Mustilli (dove è sorto il "terminal" per gli autobus extraurbani), che ha sottratto ulteriori posti auto in zone strategiche, aumentando il disordine e il malcontento. Ma, prima di far partire i cantieri, le modifiche e le chiusure, era troppo difficile programmare e organizzare un confronto con gli altri Enti coinvolti o esistenti in zona in modo da trovare soluzioni condivise e alternative? Il discorso, ovviamente, vale per tutta la città.



A tutto questo si aggiunge il fatto che Benevento è ormai diventata una città interamente a “strisce blu”: gli stalli bianchi, gratuiti, sono sempre più rari, con evidenti ripercussioni economiche soprattutto per le fasce più fragili. È evidente che la città ha bisogno di soluzioni, non di ulteriori costi e disagi".