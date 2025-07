Forza Italia Giovani: Sannio nella Segreteria Nazionale con Fiorenza Ceniccola Al consigliere comunale di Guardia è stata conferita la delega al Tesseramento e alle Iniziative

Il Sannio entra nella Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani con la nomina di Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale di Guardia Sanframondi, scelta dal nuovo segretario nazionale Simone Leoni per far parte della sua squadra.

A Ceniccola è stata conferita la delega al Tesseramento e alle Iniziative, un incarico strategico che conferma la fiducia nei confronti del suo impegno costante nel territorio e nella promozione dei valori del movimento giovanile di Forza Italia.

Onore e responsabilità, lavorerò con entusiasmo

“Essere chiamata a contribuire alla Segreteria Nazionale è un onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Fiorenza Ceniccola –. Lavorerò con entusiasmo per rafforzare la partecipazione giovanile, dare slancio al tesseramento e promuovere iniziative che avvicinino sempre più giovani al nostro progetto politico. Ringrazio il segretario Simone Leoni per la fiducia riposta in me.”

La nomina rappresenta un riconoscimento importante per il territorio sannita, che sarà così rappresentato nelle dinamiche decisionali nazionali del movimento giovanile di Forza Italia.

“A Fiorenza rivolgo i migliori auguri di buon lavoro – dichiara Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia –. La sua nomina testimonia la qualità della nostra classe dirigente giovanile e la volontà di Forza Italia di valorizzare anche nel Sannio energie nuove”.