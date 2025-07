"Garantire sicurezza sulla sp 20 e sp21": Iachetta (Fi) incalza Lombardi Il consigliere provinciale ha presentato due interrogazioni al Presidente della Provincia

Il consigliere provinciale di Forza Italia, Anna Iachetta, ha presentato due interrogazioni urgenti al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per segnalare le gravi condizioni in cui versano le Strade Provinciali 20 e 21, che attraversano il territorio del Comune di San Nicola Manfredi, con particolare riguardo al tratto della S.P. 20 situato nei pressi del Cimitero di Monterocchetta e alla parte della S.P. 21 ubicata all’altezza del Bivio Toppa – Toccanisi.

In entrambe le istanze si evidenziano situazioni di degrado avanzato: manto stradale danneggiato, buche, cedimenti, vegetazione incolta che ostacola la visibilità e restringe la carreggiata. Si chiede se l’Amministrazione sia a conoscenza delle criticità, quando saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria e di sfalcio dell’erba, quali risorse economiche siano state stanziate e se esista un piano strutturato per la manutenzione delle strade provinciali.

“Le condizioni attuali impongono un intervento urgente – ha dichiarato Iachetta – I cittadini hanno diritto a percorrere strade sicure e in condizioni decorose”.