Scuola a Pacevecchia, Pasquariello e Palladino: sempre attenti alla vicenda "Abbiamo atteso la fine dell'anno scolastico per lavori di sostituzione del pavimento"

Prosegue il dibattito a Benevento sui lavori che interessano il plesso scolastico di Pavecchia. Ad intervenire oggi è la maggioranza consiliare rivendicando l'attenzione per la scuola e precisandone i motivi della tempistica ovvero la "chiususa delle attività scolastiche".

"E' totalmente falso che l' Amministrazione comunale proceda alla sostituzione della pavimentazione del plesso scolastico di Pacevecchia su sollecitazione della minoranza. Dobbiamo constatare con rammarico, ma purtroppo senza stupore, che si ricorre a infime strumentalizzazioni per rimarcare la propria esistenza sulla scena politica, ma la realtà è assolutamente un'altra". Così in una nota l'assessore alle Opere Pubbliche Mario Pasquariello e il delegato all'Istruzione Marcello Palladino.

I lavori alla scuola di Pacevecchia

"Il Comune e i settori Lavori pubblici e Istruzione, su indirizzo del Sindaco e dell'Amministrazione, hanno seguito in maniera attiva e attenta tutta la vicenda. Ci si è attivati affinché fossero eseguiti controlli specifici, a tutela della prioritaria sicurezza di allievi, docenti e personale scolastico circa la salubrità degli ambienti. Tutti i valori di monitoraggio, area indoor, sono sempre risultati inferiori al limite di rilevabilità, secondo i rilievi effettuati da Arpac e sono stati comunicati ufficialmente e tempestivamente con note alla stampa. Ciononostante, in Consiglio comunicammo che per sgombrare il campo da ogni residuo di dubbio avremmo provveduto a sostituire la pavimentazione, nonostante l'assenza di pericoli scientificamente rilevati. Lo faremo, come è evidente, risolvendo ogni problema e naturalmente ora poiché abbiamo atteso la conclusione dell'anno scolastico. Ricordiamo che l'edificio è stato ristrutturato di recente proprio dall'amministrazione Mastella e alla inaugurazione partecipò con un appassionato intervento proprio il Consigliere Farese, all'epoca delegato all'istruzione e consigliere di maggioranza, poi migrato tra le fila delle opposizioni consiliari. Pertanto respingiamo fermamente al mittente ogni tipo di demagogia che non possiamo accettare perché lontana dai fatti", concludono.