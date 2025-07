Ndc, Sorrentino: "Veti del Pd sono portafortuna" "Su caratura del nostro leader e della nostra comunità politica non facciamo e non faremo sconti"

“I veti sprezzanti del Partito Democratico di Benevento nei confronti del nostro leader Clemente Mastella e della comunità di donne e uomini di NdC sono un portafortuna. Da dieci anni seminano vento e raccolgono la tempesta della sconfitta elettorale a tutti i livelli di governo. Quanto alla lungimiranza politica è come il coraggio manzoniano di Don Abbondio: se uno non ce l'ha, non se la può dare". Così in una nota la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino.

Sorrentino: governiamo bene e serenamente

"Governiamo bene e serenamente qui sul territorio sannita – conclude Sorrentino - ad altri livelli certe opinioni e certe intemperanze sono considerate con grado vicino allo zero termico. Resta inteso che sul rispetto per la storia di Mastella, sulla sua attività di governo per Benevento e per il Sannio e sulla grande dignità della nostra comunità politica non facciamo e non faremo sconti. A nessuno".