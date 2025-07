Scritte contro Piantedosi, la vicinanza della politica e delle Istituzioni Le reazioni dopo la frase offensiva apparsa nella frazione di San Giovanni di Ceppaloni

Hanno fatto rumore le scritte offensive contro il Ministro Piantedosi, comparse ieri - come anticipato da Ottopagine - nella frazione di San Giovanni di Ceppaloni. A esprimere solidarietà sono stati gli esponenti della politica e delle istituzioni, a partire da Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania: "Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, oggetto di gravi frasi ingiuriose comparse nelle scorse ore a San Giovanni di Ceppaloni. Simili atti, oltre a risultare offensivi sul piano personale, rappresentano un attacco inaccettabile alle istituzioni della Repubblica ei ai principi del confronto civile e democratico. In un momento in cui è fondamentale tutelare il rispetto reciproco e il ruolo delle istituzioni, condanniamo fermamente ogni forma di linguaggio violento, volgare o intimidatorio. Confidiamo che le autorità competenti possano individuare al più presto i responsabili di questo gesto vile, affinché simili episodi non si ripetano e venga riaffermato il valore della legalità e del rispetto delle persone. Al ministro Piantedosi va il nostro sostegno, con l'auspicio che prevalgano sempre il senso delle istituzioni e il rispetto del dibattito pubblico".

La condanna di Mastella: "Massima vicinanza a Piantedosi"

Anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è intervenuto sull'accaduto, mostrando vicinanza a Piantedosi: "Qualche imbecille ha voluto dimostrare la propria idiozia con scritte ingiuriose proprio nel mio territorio natio contro Matteo Piantedosi. L'amicizia che mi lega a lui è sentimento così solido che mi impedisce di mescolarla a queste meschinerie. Al Ministro degli Interni la massima vicinanza e solidarietà istituzionale, nella consapevolezza che gesti così infelici non possono essere sottovalutati quando toccano una personalità di tale rilievo istituzionale".

Rubano: "Gesto vile e vergognoso"

Non è mancato l'intervento di Francesco Maria Rubano, deputo e segretario provinciale di Forza Italia Benevento: “Le scritte apparse a San Giovanni di Ceppaloni contro il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sono un gesto vile e vergognoso, che va condannato con fermezza. A nome mio e di Forza Italia esprimo piena solidarietà al Ministro, simbolo dello Stato e delle Istituzioni. L’istigazione all’odio mina il confronto democratico: servono responsabilità e rispetto”.

Cataudo: "Fatto grave e indegno"

Su quanto accaduto c'è stata la condanna anche del sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo: “Le scritta contro il Ministro Piantedosi nel territorio di San Giovanni di Ceppaloni rappresentano un fatto grave e indegno che offende non solo una figura istituzionale dello Stato, ma l’intera nostra comunità. Al Ministro, che svolge con serietà e rigore un incarico delicatissimo, va la mia solidarietà e la stima dell’intera comunità che rappresento”.