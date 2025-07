Il PD lancia la conferenza programmatica: "Lo spopolamento non è irreversibile" L'incontro tra le federazioni di Avellino e Benevento per confrontarsi in vista delle Regionali

Si è svolta questa mattina l'attesa conferenza programmatica promossa dal Partito Democratico in vista delle prossime elezioni Regionali. All'interno di Palazzo Paolo V, le federazioni di Avellino e Benevento si sono incontrate per focalizzare l'attenzione sulle tematiche che riguardano le aree interne della regione Campania. Un appuntamento fortemente voluto e che ha visto la presenza di Antonio Misiani, Commissario Regionale del PD: "Discutiamo di un tema che sarà al centro del prossimo programma delle regionali. Il Governo ha scritto che lo spopolamento è irreversibile, ma per noi questa è una grave affermazione. Non vogliamo arrenderci, il nostro intento è quello di costruire progetti che invertano la tendenza dello spopolamento. Ci sono numerose esperienze di aree interne che hanno saputo rilanciarsi. Abbiamo tutte le carte in regola per vincere le Regionali attraverso un nome condiviso".

Cacciano: "Aree interne al centro della politica regionale"

A fare gli onori di casa è stato il segretario provinciale Cacciano: "Per la prima volta si sono messe insieme due province interne della Campania, consapevoli di avere un comune destino per elaborare una proposta che vincoli il partito nel mandato 2025-2030. Questo è un mandato di non ritorno, occorre un rilancio e un ribaltamento del paradigma rispetto alle politiche delle aree interne, altrimenti le accompagneremmo a una lenta morte come ci suggerisce il governo nazionale. Vogliamo che le aree interne siano al centro della politica regionale".

Piero De Luca: "Non bruciamo il lavoro degli ultimi dieci anni"

Presente anche l'onorevole Piero De Luca che ha rimancato la necessità di dare continuità alla visione della presidenza uscente: "Il PD sta lavorando per non disperdere il lavoro fatto negli ultimi dieci anni. Abbiamo ereditato una regione ultima in tutto, oggi invece guardiamo al futuro a testa alta e con dei primati in tanti settori. Guai a bruciare i risultati ottenuti nell'interesse dei cittadini campani. Questa deve essere la nostra priorità che deve essere posta prima delle logiche di partito".

Sarracino: "Lo spopolamento va fermato"

Importante anche il contributo di Marco Sarracino, Responsabile Coesione e Aree Interne del PD: "Abbiamo varato un disegno di legge in cui prevediamo un piano shock per i territorio nel senso positivo del termine. Dobbiamo affrontare una emergenza nazionale che il governo Meloni non vede. Ci sono migliaia di ragazzi che vanno via per cercare lavoro. Lo spopolamento non è irreversibile, va fermato e vanno incentivate le persone a venire nelle aree interne".