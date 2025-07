Caserta-Benevento, Zinzi: dobbiamo colmare le distanze Il deputato a Montesarchio per il confronto sull'opera: il divario non è solo infrastrutturale

"Infrastrutture e territori: la sfida della Caserta-Benevento e il ruolo della Valle Caudina". Se ne è discusso a Montesarchio nel corso dell'incontro promosso dalla Lega con tecnici, esperti, politici e cittadini. Un confronto sull'importante opera infrastrutturale, che torna nei programmi di governo e che si spera possa contribuire a migliorare i collegamenti nelle aree interne.

Nella biblioteca di piazza Umberto il convegno a cui ha partecipato anche il coordinatore regionale della Lega e capogruppo in commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati Gianpiero Zinzi.

L'impegno della Lega per il Mezzogiorno

Dal Sannio Zinzi ha rivendicato l'impegno della Lega per il Mezzogiorno, i risultati conseguiti da Salvini come Ministro delle Infrastrutture: “Lo ripeto sempre, mai tante opere sono state finanziate e soprattutto mai tante risorse sono arrivate nel Mezzogiorno. Ci siamo battuti affinché la Caserta-Benevento fosse inserita nell'accordo di programma Mit-Anas e per noi è un'opera strategica”.

Aree interne, collegamenti e digital divide

“La Caserta-Benevento significa molto per il Sannio, per la Valle Caudina, per il casertano, ma soprattutto – ha commentato il deputato della Lega - per tutte quelle aree dimenticate negli ultimi dieci anni dal governo di centrosinistra. Sapete perché strategica? Perché per collegare delle aree che si potrebbero raggiungere in 15-20 minuti spesso ci mettiamo il quadruplo del tempo. E allora io sono dell'avviso che avere rispetto per una popolazione, come quella di questo territorio, significa mettere questo territorio nelle condizioni di essere al pari di tutti gli altri. Il divario non è solo infrastrutturale, non mi riferisco solo alle opere stradali, ma anche al digital divide. Vedo una distanza che noi dobbiamo colmare. E questo è il nostro impegno”.

All'evento, introdotto dal responsabile Valle Caudina della Lega Michele Izzo e concluso da Gianpiero Zinzi, sono intervenuti tra gli altri anche il responsabile Coesione Territoriale della Lega Luigi Barone, il capo compartimento dell'Anas Campania Barbara Di Franco, il Project Management Office Progettazione Anas Giuseppe Malgeri, il direttore del dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio Nicola Fontana, il segretario generale della Uil Irpinia-Sannio Luigi Simeone, il presidente di Ance Confindustria Benevento Flavian Basile, il vice presidente di Confindustria Benevento Andrea Esposito, il sindaco di Airola Vincenzo Falzarano, il segretario provinciale della Lega Luigi Bocchino.