Il Partito Democratico Sannita è e deve continuare a essere la casa di tutti L'appello del vicesegretario del Pd di Benevento, Orlacchio e della presidente Razzano

"La partecipata manifestazione di sabato mattina ha dimostrato quanto sia urgente tornare a parlare di temi, idee e proposte concrete e non di singoli, di presenze o di assenze".

Così in una nota Stefano Orlacchio, vicesegretario del Partito Democratico di Benevento e Rosa Razzano, presidente provinciale Pd Sannio che rimarcano: "Dal 2022, soprattutto dopo il risultato sfavorevole delle elezioni politiche, il nostro partito provinciale non ha mai smesso di ascoltare le istanze del territorio. Un impegno costante che ci ha portato, in stretto dialogo con i compagni e cugini irpini, alla redazione di un documento programmatico condiviso.

Leggere ancora oggi parole intrise di divisione, lamentele e vittimismo, nonostante il grande lavoro portato avanti contro ogni forma di potere costituito – locale e nazionale – è profondamente ingeneroso.

Soprattutto se si considera l’assenza di nostri rappresentanti in Parlamento e la nostra chiara e ferma opposizione al Sindaco di Benevento e al governo provinciale.

Attacchi sterili e polemiche interne non fanno altro che prestare il fianco ai detrattori e a certa stampa invisa al nostro partito, sempre pronta a enfatizzare le piccolezze piuttosto che riconoscere la portata nazionale di un evento politico di grande valore.

Sono certo che, in vista delle prossime elezioni regionali, sapremo essere uniti. Saremo tutti in campo, convintamente, a sostenere la nostra squadra per proseguire il lavoro degli ultimi dieci anni, rafforzando le alleanze e mettendo finalmente al centro del programma di governo le aree interne.