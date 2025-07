ATM di Telese Terme, Poste Italiane annuncia sostituzione Accolta la segnalazione di Fuschini e Venditti (FI). Rubano si era attivato con l’AD Del Fante

È stata accolta la segnalazione dei consiglieri comunali di Forza Italia Maria Venditti, presidente del Consiglio comunale di Telese Terme, e Vincenzo Fuschini, vicesindaco e consigliere provinciale, che avevano evidenziato le difficoltà di accesso al Postamat da parte di persone con disabilità e sollecitato l’intervento del deputato di FI, Francesco Maria Rubano. Il parlamentare si era immediatamente attivato con l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante.

Proprio Del Fante ha comunicato a Rubano che l’ATM attualmente installato a Telese Terme verrà sostituito con un nuovo dispositivo di ultima generazione, dotato di sistemi di sicurezza più evoluti e accessibilità migliorata.

La risposta arriva a seguito dell’intervento del deputato azzurro che aveva segnalato all’Ammistratore delegato di Poste la presenza di una barriera metallica applicata allo sportello automatico che, pur concepita per contrastare i frequenti atti vandalici, comprometteva l’accesso da parte dei cittadini con mobilità ridotta. Una criticità, questa, riscontrata anche in altri uffici postali del territorio sannita.

“Ringraziamo l’onorevole Rubano – dichiarano Venditti e Fuschini – per essersi fatto carico della nostra segnalazione, dimostrando ancora una volta attenzione alle istanze delle comunità e alle esigenze delle persone più fragili. La sua azione tempestiva ha prodotto un risultato tangibile, a beneficio di tutti.”

Poste Italiane ha anche chiarito che la paratia provvisoria, definita "maschera di sicurezza" perché inibisce l'inserimento di esplosivo all'interno del Postamat da parte dei malviventi, era stata applicata a causa dell’impennata di attacchi vandalici agli ATM (+46% tra il 2022 e il 2024). L’ufficio postale di Telese è stato inoltre inserito nel Progetto Polis – Case dei Servizi di Cittadinanza Digitale, con l’imminente sostituzione dell’attuale Postamat da parte di un nuovo sportello dotato di dispositivi sofisticati che garantiranno maggiore sicurezza e accesso agevole per tutti gli utenti.