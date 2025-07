Nuzzo confermato alla guida della Soprintendenza Abap di Benevento e Caserta Rubano (FI): “Scelta di valore che auspicavo per il territorio”

“Auspicavo la conferma dell’architetto Mariano Nuzzo alla guida della Soprintendenza Abap per le province di Benevento e Caserta, da parte del ministro della Cultura Alessandro Giuli".

Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia che rimarca: "Al ministro Giuli così come al Vice Premier Tajani ho sempre espresso il mio personale apprezzamento per l’attenzione e la correttezza dimostrate nei confronti dei territori e della valorizzazione del patrimonio culturale da parte dell’architetto Mariano Nuzzo. La sua conferma rappresenta una scelta di grande competenza, che valorizza il lavoro già avviato e offre nuove prospettive di crescita per la cultura e il turismo nelle nostre aree interne.

“Sono certo – conclude Rubano – che un’azione culturale strutturata, portata avanti da figure di comprovata esperienza come Nuzzo, potrà contribuire allo sviluppo del Sannio e dell’intero patrimonio artistico e archeologico della Campania e in particolare delle aree interne”.