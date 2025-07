Circoli Pd della Valle Telesina in assemblea su elezioni e problemi aree interne Festa dell'Unità di Valle Telesina sabato 30 agosto a Castelvenere

Si è svolta l'Assemblea dei Circoli di Valle Telesina, nella sede territoriale del Circolo "Davìd M. Sassoli" di Castelvenere, con la partecipazione del segretario provinciale del PD-Sannio Giovanni Cacciano.

L'Assemlea, con la presenza del vice sindaco di Castelvenere e componente del Direttivo ANCI Campania, Raffaele Simone, aperta anche a contributi di significative presenze territoriali di associazioni professionali, agricoltori, pensionati e volontariato, è stata introdotta dal segretario del Circolo Antonio Di Brigida sui punti all'o.d.g.:

1) "Dalla Conferenza programmatica sulle Aree Interne BN/AV alle elezioni della Regione Campania".

2) "Iniziativa Territoriale: Festa dell'Unità di Valle Telesina sabato 30 agosto 2025".

È stato seguito con particolare interesse l'intervento del segretario Cacciano sul primo punto. Ha messo in evidenza la originalità e l’importanza della recente Conferenza programmatica, sia riguardo alla elaborazione tematica sulla nuova centralità delle Zone Interne, condivisa tra le due Province più marginali della nostra Regione, sia in merito all'importanza che dai territori, e nel rispetto degli stessi, emergano rappresentanti autorevoli, impegnati e riconosciuti, per affrontare la sfida del prossimo quinquennio nella consapevolezza che si tratterà di un tornante della nostra storia collettiva. Successivamente, dal responsabile provinciale della Commissione "Cultura, Culture e Memoria" del PD - Sannio, Raffaele Simone, è stato illustrato il secondo punto riguardo ad una iniziativa territoriale che riprenda alcuni temi della Conferenza programmatica con una giornata di incontri alla Festa dell'Unità di Valle Telesina, che si terrà a Castelvenere il 30 agosto prossimo. Moltissimi e propositivi sono stati gli interventi dei partecipanti, dimostrando un significativo ritorno alla partecipazione attiva al fare politica dal basso, che il PD-Sannio, insieme al suo attivissimo segretario, ai gruppi dirigenti provinciale e dei Circoli, ben stanno rappresentando, con impegno e fiducia nella vittoria del Centrosinistra in Regione, per un rinnovato Governo che sia vicino alle Zone Interne , accogliendo le nostre proposte programatiche.