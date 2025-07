Forza Italia: ufficializzato il nuovo direttivo a Sant’Agata de’ Goti Antonio Parlati nuovo segretario, il vice è Vittorio Iannotta

È stato ufficializzato il nuovo direttivo di Forza Italia a Sant’Agata de’ Goti. Alla guida della segreteria cittadina ci sarà Antonio Parlati, nominato Segretario cittadino, affiancato dal Vice Segretario Vittorio Iannotta. Nell’esecutivo entra anche Igino De Masi, designato Responsabile del Programma politico, e Teresa Di Stasi, che assume il ruolo di Portavoce e Sabatino De Rosa, Responsabile Organizzativo. A completare l’organigramma risultano Maria Razzano, storica esponente di Forza Italia ed ex vice sindaco della città , Salvatore Pollastro già consigliere comunale e gli amministratori comunali in carica che ne faranno parte di diritto: Giovannina Piccoli, Nicola Izzo e Giannetta Fusco.

Rubano: un direttivo compatto e radicato sul territorio

“Un direttivo compatto, rappresentativo e radicato sul territorio, pronto a lavorare per rafforzare la presenza di Forza Italia nella comunità santagatese, promuovendo ascolto, partecipazione e iniziative concrete a servizio dei cittadini. La presenza dei giovani che prevale all’interno del direttivo dimostra che guardiamo con interesse ad un nuovo indirizzo politico che pone lo sguardo al futuro. Ci saranno altri ingressi nelle prossime settimane per potenziare la nostra azione programmatica e per ampliare il nostro consenso elettorale. Forza Italia a Sant’Agata dei Goti sia alle elezioni politiche che alle europee ha registrato un consenso importante che, sono convinto, saprà essere determinante nei prossimi appuntamenti ”, ha commentato il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

Parlati: lavoriamo per costruire una presenza politica vicina ai cittadini

Il neo segretario cittadino, Antonio Parlati: “Con orgoglio e senso di responsabilità ho accettato la proposta di Francesco Maria Rubano e degli amici del partito, che ringrazio per la stima e la fiducia accordatami, a ricoprire il ruolo di segretario cittadino di Forza Italia. Intendo lavorare per costruire sul territorio una presenza politica viva, concreta e vicina ai cittadini, valorizzando il dialogo, le competenze e la partecipazione attiva e orientata al futuro. Ripartiamo innanzitutto salutando tutti gli iscritti, proponendo con entusiasmo idee e progetti che mettano al centro le esigenze della nostra comunità. È il momento di dare nuova linfa alla nostra azione, superando antichi veti che non hanno favorito lo sviluppo del nostro territorio, in una logica di squadra e di condivisione degli obiettivi. Il mio impegno e quello del partito sarà forte e determinato, in un’ottica di confronto e condivisione con tutti coloro che vorranno percorrere la strada maestra del rilancio della nostra bellissima città,”conclude Antonio Parlati