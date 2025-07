Forza Italia: Viscusi nominato vicecoordinatore vicario della Valle Caudina Affiancherà il coordinatore caudino Antonio Falco

Il consigliere comunale di Moiano, Pasquale Viscusi, è stato nominato vicecoordinatore vicario della Valle Caudina di Forza Italia. La nomina è stata formalizzata dal segretario provinciale di Benevento, il parlamentare Francesco Maria Rubano, d’intesa con la dirigenza provinciale del partito.

Viscusi affiancherà il coordinatore caudino Antonio Falco, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito in tutti i comuni del comprensorio caudino, promuovendo la partecipazione, il radicamento territoriale e il coinvolgimento di nuove energie locali.

“Ringrazio la segreteria provinciale per la fiducia – dichiara Viscusi –. Lavorerò con impegno per valorizzare la voce delle nostre comunità e rafforzare la presenza di Forza Italia in ogni comune della Valle Caudina”.