"Con scavo galleria a Ponte nuovo passo avanti, opera procede spedita" Il sottosegretario Ferrante sul completamento degli scavi di uno dei tunnel della linea Napoli Bari

“La nuova linea ad alta velocità Napoli - Bari rappresenta un’infrastruttura prioritaria per il Mezzogiorno e per tutto il Paese, su cui l’impegno mio personale e del Governo è massimo per accelerare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma".

"Il completamento dello scavo della galleria Ponte nel lotto Telese - Vitulano rappresenta un nuovo, importante passo in avanti per l’opera che continua a procedere spedita. L’alta velocità Napoli - Bari si conferma centrale nel quadro degli interventi di modernizzazione infrastrutturale del Paese e segnerà presto una nuova pagina per la crescita del Sud. Nello stesso lotto Telese - Vitulano, poi, l’apertura al traffico del nuovo cavalcaferrovia sulla strada provinciale 106 consentirà di rendere più scorrevoli i collegamenti, eliminando un passaggio a livello della linea storica Caserta - Foggia, e di superare l’interferenza con la viabilità provinciale assicurando la prosecuzione dei lavori di completamento della nuova sede del raddoppio ferroviario. Il Governo continuerà a lavorare per promuovere la riduzione dei divari territoriali e lo sviluppo della rete infrastrutturale del Mezzogiorno”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia.