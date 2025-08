Rubano: in campagna elettorale solo toto-nomi e no contenuti Il deputato sannita: Da Forza Italia proposte concrete

“In vista delle prossime elezioni regionali in Campania, per Forza Italia è fondamentale offrire ai cittadini del Sannio una proposta programmatica seria, basata sui problemi reali, mentre altro pensano al toto candidature o a spartizioni di poltrone. La politica deve tornare a parlare di programmi: i cittadini sono stanchi e hanno bisogno di risposte”. Così in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia e segretario della provincia di Benevento.

“Tra le priorità già messe sul tavolo - prosegue - ho presentata all’on. Fulvio Martusciello, segretario regionale azzurro, una proposta concreta per affrontare l’emergenza ospedaliera sannita. L’obiettivo è chiaro: attivare immediatamente, una volta insediata la nuova giunta, il decreto legge n. 41 del 2019, una misura strutturale per il Sannio. La proposta punta a rivitalizzare l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti e a migliorare i servizi dell’ospedale di Benevento. Vogliamo garantire un servizio sanitario degno ai cittadini e condizioni di lavoro più umane e dignitose per il personale sanitario, oggi costretto ad operare in situazioni di estrema difficoltà. Ci batteremo sul tavolo della coalizione in sede di discussione del programma per inserire questa proposta come assoluta priorità. Non chiederemo poltrone ma la salvaguardia della salute dei cittadini. Siamo concentrati sui problemi reali, non sugli incarichi: continueremo a portare avanti un’agenda concreta, vicina ai territori e alle persone”, conclude.