Passaggio a livello di via pietà: l'opposizione sostiene i cittadini Gli abitanti della zona contrari allo smantellamento del passaggio

"Confermiamo ancora una volta il nostro sostegno ai cittadini che si stanno battendo per salvare il passaggio a livello di Via Pietà e preservare la vivibilità e la sicurezza del quartiere".

Così i Consiglieri Comunali di opposizione del Comune di Benevento Luigi Diego Perifano, Floriana Fioretti, Francesco Farese, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Giovanna Megna, Vincenzo Sguera.

"Sin dalla scorsa primavera - proseguono - ci siamo attivati per sollecitare l’intervento di questa Amministrazione, chiedendo una convocazione urgente della commissione urbanistica a cui consegnammo anche un dettagliato dossier fotografico.

Già in quell’occasione facemmo notare a Dirigente e Assessora presenti come la soppressione del passaggio a livello PL km 27 + 520 che divide in due via Pietà, con la previsione di una viabilità alternativa, oltre a non mitigare il significativo impatto che il progetto avrebbe sulla viabilità locale, escludeva il secondo tratto di strada, isolando parte dei residenti, con enormi disagi. Evidenziammo sin da subito gli evidenti problemi di sicurezza connessi anche alle ridotte dimensioni della sede stradale e il conseguente difficile il transito di mezzi di soccorso, dei camion per la raccolta dei rifiuti, ecc.



All’epoca ricevemmo un impegno molto timido e generico, che è rimasto lettera morta per mesi.

Ci siamo visti costretti a sollecitare nuovamente l’amministrazione questa volta in commissione lavori pubblici, con la consegna di una nota articolata, frutto di un costante contatto con il Comitato e sollecitare un urgente tavolo di confronto con RFI.

Oggi, oltre a registrare l’apprezzabile sia pur tardivo interessamento degli esponenti di maggioranza, torniamo ad esprimere la nostra ferma opposizione alla paventata chiusura del passaggio a livello, piombata come decisione unilaterale di RFI, senza un adeguato confronto con la comunità.

Via Pietà corre l’enorme rischio di trasformarsi in un vicolo cieco, con gravi difficoltà di collegamento con Via Fontanelle, incremento del traffico in questa zona con richio di sicurezza per i pedoni.



Senza tacere i problemi di sicurezza: l’accesso decisamente più tortuoso ostacolerebbe l’intervento tempestivo dei mezzi di soccorso per un considerevole tratto di strada.

Ancora una volta dobbiamo rilevare la totale chiusura verso una progettazione partecipata, che tenga conto delle esigenze di mobilità locale, coesione sociale e qualità della vita.

Sollecitiamo, quindi, senza indugi e ambiguità, l’immediata sospensione dell’iter progettuale e il recepimento delle soluzioni alternative proposte dal comitato di via Pietà e dalle aree limitrofe (Fontanelle, Piana degli Orti, Piano Morra e via dei Mulini).

In particolare l’installazione di barriere tecnologiche avanzate o controlli automatizzati che eviterebbero la soppressione del passaggio a livello e penalizzano fortemente l’interesse primario degli abitanti".