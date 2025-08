Negato suicidio assistito, Abbate: "Grave che proposta legge sia bloccata" Il consigliere sannita del Pd è primo firmatario della proposta in consiglio regionale

Sulla vicenda del suicidio assistito negato ad una malata di Sla: una donna di 44 anni napoletana è intervento il consigliere regionale Pd, Luigi Abbate, primo firmatario dellea proposta in occasione della odierna riunione del Consiglio regionale:



“A una donna campana di 44 anni affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è stato negata la possibilità di procedere al suicidio medicalmente assistito dall’Asl. Secondo l’ente, dei quattro requisiti individuati dalla sentenza della Corte Costituzionale 242/2019 in sede di visita ne emergerebbe solo uno, ossia la una patologia irreversibile a fronte degli altri tre requisiti quali le sofferenze ritenute intollerabili dalla paziente, la dipendenza da un trattamento di sostegno vitale e la volontà di procedere con la morte volontaria assistita.

A mio avviso la drammatica situazione della paziente rientra chiaramente nei quattro requisiti della Corte, di fatto negare le sofferenze altrui è inaccettabile, inoltre la Corte Costituzionale attraverso la sentenza 135/2024 ha confermato che i trattamenti di sostegno vitale includono anche quei trattamenti farmacologici o strumentali, senza i quali avverrebbe un rapido decesso. Infine, la richiesta della paziente al suicidio medicalmente assistito è indicativo della volontà di procedere. La donna, infatti, ha presentato un ricorso urgente in tribunale e ha dichiarato di non voler essere condannata alla sofferenza. Purtroppo ad oggi la proposta di legge che ho avanzato in Regione, sulla base della sentenza numero 242/2019 della Corte Costituzionale, pur essendo stata incardinata dal Consiglio Regionale a marzo, attualmente è ancora bloccata. Questo denota una mancanza di confronto su un tema cosi importante, ma anche una assenza di empatia, sensibilità e umanità verso la sofferenza altrui”.