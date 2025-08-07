Sanità, Rubano: per rafforzare SSN sì a retribuzioni più alte e nuove assunzioni Occorrono interventi strutturali e duraturi e non soluzioni tampone

“Il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale passa prima di tutto dal riconoscimento concreto del valore del personale medico e infermieristico. La qualità dell’assistenza sanitaria dipende in modo decisivo da chi ogni giorno lavora in corsia, nei reparti e sul territorio, per questo riteniamo imprescindibile un deciso aumento delle retribuzioni e un piano straordinario di assunzioni nella sanità pubblica. Il nostro partito ha presentato una proposta organica e strutturale che punta a invertire la rotta rispetto all’emergenza cronica che affligge il SSN, aggravata da carenze di organico, turni massacranti, insoddisfazione e crescente fuga di professionisti verso il privato o l’estero. Tra le misure proposte, l’assunzione immediata di almeno 10.000 medici specialisti e 20.000 infermieri, per garantire la piena funzionalità delle strutture pubbliche; l’aumento delle retribuzioni nette mensili: +2.000 euro per i medici e +1.000 euro per gli infermieri, per rendere attrattivo e sostenibile il lavoro nel settore pubblico; incentivi specifici per le specializzazioni più difficili e meno attrattive e i Pronto Soccorso. Occorrono interventi strutturali e duraturi, non soluzioni tampone. Senza un rafforzamento stabile del personale, non risolveremo il problema dell’affollamento nei Pronto Soccorso, né quello delle liste d’attesa. Per Forza Italia, investire nel capitale umano della sanità significa difendere il diritto alla salute dei cittadini”.

Lo dichiara in una nota il deputato Francesco Rubano, segretario di Forza Italia della provincia di Benevento.