Sanità, Tedesco (Forza Italia): "Ridurre liste d'attesa per visite ed esami" Così il responsabile provinciale dipartimento Sanità di Forza Italia e vice-sindaco di Torrecuso

Forza Italia prepara un dossier con proposte programmatiche sulla sanità. Ad annunciarlo il responsabile provinciale dipartimento Sanità di Forza Italia e vice-sindaco di Torrecuso, Michelino Tedesco.

Il sistema sanitario nazionale e le liste d'attesa

“In un momento in cui la fiducia degli italiani nel sistema sanitario nazionale è molto bassa -siamo ad un punteggio di 4,6 punti su 10, quindi ampiamente sotto la sufficienza - diventa prioritaria un'inversione di rotta, soprattutto per quanto riguarda il tempo delle liste di attesa per effettuare una visita o un esame, diventate veramente infinite, imbarazzanti ed insostenibili”.

Pronto soccorso e sovraffollamento

Per quanto concerne il sovraffollamento nei Pronto Soccorso – scrive Tedesco - il problema è atavico ma si è ulteriormente aggravato in questi ultimi anni, con un sistema sanitario nazionale che non è dotato di risorse necessarie per ciò che serve, personale incluso, vuoi per la mancanza dei fondi vuoi per il sottofinanziamento cui è sottoposto”.

Inoltre, secondo l'esponente di Forza Italia anche rispetto al fabbisogno del personale medico avrebbero inciso “programmazioni sbagliate (che non hanno tenuto conto di rimpiazzare tutti coloro che sarebbero usciti dal sistema per l’età ma anche per una crescente insoddisfazione dovute alle condizioni lavorative); turni massacranti; basse retribuzioni; carenza di infermieri e di iscritti ai corsi di laurea in infermeria e, non ultimo, anche il pericolo delle aggressioni nei confronti del personale sanitario (che spesso siamo costretti a segnalare). Pertanto, come dichiarato recentemente anche da Francesco Maria Rubano, protagonista assoluto nell’occuparsi di problematiche sia del territorio che della realtà sanitaria sannita, serve un piano che risolva le molteplici criticità emerse negli ultimi anni”.

Medici e infermieri

“Sarebbe opportuno riconoscere i meriti del personale sia medico che infermieristico, partendo innanzitutto dall’aumento delle retribuzioni mensili come pure degli incentivi che potrebbero essere seducenti a creare interesse nel settore sanitario pubblico; presupposti anche per la realizzazione di nuovi posti di lavoro”.

La proposta di Forza Italia per la sanità nel Sannio

“Proprio per risolvere i problemi cronici di cui soffre il nostro sistema sanitario nazionale, Forza Italia ha presentato una proposta organica e completa con lo scopo di risolvere queste emergenze ed essere vicina agli operatori sanitari e, di conseguenza, a difesa del diritto alla salute dei cittadini. Con l’occasione -conclude Tedesco- rivolgo i miei personali auguri di buon lavoro al nuovo Direttore Generale dell’Asl di Benevento Tiziana Spinosa”.