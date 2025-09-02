Regionali, Rubano: a Paduli coordinamento FI Val Fortore Elezioni regionali, il deputato di Forza Italia: prosegue confronto con territorio

“Prosegue il percorso che Forza Italia ha avviato nella provincia di Benevento di confronto diretto con la dirigenza del territorio in vista delle prossime elezioni regionali. A Paduli si è svolta la terza tappa, la riunione del coordinamento di Forza Italia della Val Fortore, un appuntamento, a porte chiuse, che ha visto la partecipazione di amministratori e dirigenti azzurri insieme al segretario provinciale e parlamentare Francesco Maria Rubano.

Al centro del dibattito - si legge in una nota - i bisogni concreti delle comunità del Fortore: la sanità, le infrastrutture, l’agricoltura, l’occupazione e i fondi europei. Per quanto riguarda i candidati al consiglio regionale, anche questa tappa ha visto la conferma di Ornella De Sisto e Fernando Errico, esponenti del partito che hanno dato la disponibilità alla candidatura.

“La partecipazione e l’ascolto della base – ha sottolineato Rubano - sono la condizione essenziale per costruire un programma serio e condiviso. Le scelte che riguardano i candidati e i contenuti devono nascere dal territorio e rispecchiare le esigenze delle nostre comunità. Proseguiremo nei prossimi giorni con gli ultimi incontri, oggi nel Tammaro e successivamente nelle valli Telesina, Caudina e Medio Calore: è così che Forza Italia intende rafforzare la propria presenza, dare voce ai cittadini e offrire una proposta credibile per il futuro del Sannio e di tutta la Campania”, ha concluso.