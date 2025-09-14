FI: Rubano incontra comunità politica a Foglianise Elezioni, il deputato: "Siamo stati i primi a presentare programmi e candidati scelti dalla base"

“A Foglianise si è svolto un incontro molto partecipato con la comunità politica di Forza Italia. Tanti gli interventi, tanta la presenza e soprattutto tanto entusiasmo, con la partecipazione attiva dei candidati alle prossime elezioni regionali, Ornella De Sisto e Fernando Errico e della dirigenza azzurra della Valle Vitulanese". Così Francesco Maria Rubano, Deputato di Forza Italia e Segretario Provinciale di Benevento.

Elezioni, Rubano: abbiamo programma chiaro

"Forza Italia si conferma una forza radicata, che non vive soltanto il momento elettorale, ma che è sempre presente nel territorio e tra la gente. Ci distinguiamo perché abbiamo un programma chiaro e ci interessiamo realmente dei cittadini e non di altre logiche. Siamo stati i primi a presentare programmi e candidati scelti dalla base, a dimostrazione della nostra trasparenza e della nostra volontà di costruire insieme una proposta politica seria, concreta e vicina ai bisogni reali delle comunità locali”.