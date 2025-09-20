FI: Istruzione tra i temi principali del programma della campagna elettorale Il messaggio di Angelina Serino, responsabile provinciale Dipartimento Pubblica Istruzione di FI

“Rivolgo i miei auguri a studenti, insegnanti, personale della scuola e famiglie per un nuovo anno scolastico foriero di relazioni autentiche, pieno di crescita, di conoscenza e di gratificazioni”.

Così Angelina Serino, responsabile provinciale del Dipartimento Pubblica Istruzione di Forza Italia che invia un messaggio di auguri per tutti gli studenti sanniti che, proprio in questa settimana, hanno iniziato il nuovo anno scolastico.

“Che sia un tempo stimolante, segnato dalla curiosità, dal lavoro condiviso e da nuove scoperte, in cui ognuno possa esprimere al meglio le proprie capacità e contribuire a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità educativa. L'istruzione -evidenzia ancora la Serino -sarà uno dei temi principali del programma della prossima campagna elettorale di Forza Italia, con tanti progetti ed idee orientati al miglioramento del sistema educativo.

Infatti, in linea con le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 2443 del 28 aprile 2025, il nostro programma per la scuola intenderà promuovere un'organizzazione didattica più equilibrata, che tuteli il benessere psicofisico degli studenti, attraverso una programmazione condivisa delle verifiche e dei compiti e con il potenziamento dell'autonomia personale ed una maggiore coordinazione tra i docenti”.