Folta delegazione della Lega dal Sannio a Pontida Barone: la nostra presenza è impegno concreto per lo sviluppo delle nostre comunità

Il Sannio presente con una folta delegazione a Pontida. Circa 40 i rappresentanti sanniti giunti sul pratone, capitanati dal dirigente nazionale Luigi Barone e dal segretario provinciale Luigi Bocchino. Con loro, tra gli altri, il sindaco di Pago Veiano e vice segretario provinciale Mauro De Ieso, il responsabile provinciale Sanità Fulvio Capece, del Lavoro Attilio Petrillo e dell'Organizzazione Cosimo Cairella. "La nostra presenza non è solo testimonianza di militanza ma anche un impegno concreto per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre comunità.

Pontida, luogo simbolo di una tradizione nata quasi 40 anni fa, rappresenta per noi un’occasione unica di confronto con tanti rappresentanti istituzionali di primo livello che ogni giorno lavorano per tutelare, promuovere e valorizzare l’autenticità e la forza del nostro territorio. La cultura, la storia e l’identità locale sono valori irrinunciabili, ed è attraverso il rispetto per queste radici che si costruisce un futuro sostenibile per le generazioni che verranno", afferma Barone che elogia "l'intervento del segretario federale Matteo Salvini, straordinario tanto sulle politica estera quanto sull'economia e la sicurezza. È stata una grande Pontida, rientriamo con la consapevolezza di militare in un grande partito che quotidianamente tutela per davvero gli interessi degli italiani, dei campani e dei sanniti", conclude Barone.

