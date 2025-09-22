Pd Sannio: ecco le proposte di candidatura per la Regione I sette sono: Abbate, Razzano, Matarazzo, Refuto, Carosella, Sanzari, Iannace

Dopo l’ampia consultazione territoriale che nelle ultime due settimane ha coinvolto oltre 70 delegazioni del Partito Democratico sannita, la Segreteria Provinciale – riunitasi nel pomeriggio di domenica – ha definito una proposta unitaria per la composizione dei rappresentanti all’Assemblea Regionale del Partito Democratico campano.

La sintesi politica prodotta tiene conto, nei limiti numerici imposti dalla rappresentanza (7 membri su 140), delle diverse sensibilità culturali e aree territoriali del partito sannita, rispondendo alle legittime istanze di rappresentanza emerse durante il confronto.

I sette nomi proposti alla partecipazione all’Assemblea Regionale del PD sono:

· Gino Abbate - Capo delegazione, consigliere regionale uscente;

· Rosa Razzano – Presidente del PD Sannita (città di Benevento);

· Francesco Matarazzo – Vice Sindaco di Vitulano (Valle Vitulanese);

· Immafederica Refuto – Giovani Democratici, under 35, proveniente dalla Valle Caudina (Airola);

· Moreno Carosella – Rappresentanza del Medio Calore (San Giorgio del Sannio);

· Elena Sanzari – Area Telesino-Titernina (Guardia Sanframondi);

· Carlo Alberto Iannace – Colline Beneventane (San Leucio del Sannio, Ceppaloni, Arpaise, Apollosa, Sant’Angelo a Cupolo, ecc.).

Come già comunicato nei giorni scorsi, si ricorda che il delegato in Commissione Regionale per il Congresso è Nicola Gagliarde, in rappresentanza dell’area del Pre-Fortore.

Nei prossimi passaggi, si procederà anche alla definizione dei componenti della Direzione Regionale, della Segreteria Politica e degli organi di garanzia. Questi ulteriori momenti rappresenteranno un’opportunità per integrare e completare il quadro della rappresentanza del Sannio nel Partito Democratico campano, proseguendo il lavoro di sintesi e partecipazione democratica avviato in queste settimane.